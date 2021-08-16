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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Son dakika Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı 11 belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:23
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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