Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve tartışmalı pozisyonları maçın ardından A Spor ekranlarında yer alacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Semih, Haddadi, Buğra, Aabid, Mallan, Adem Büyük, Tetteh, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.