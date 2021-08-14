Trabzonspor'da rota oluşturuldu: Bekle bizi Roma!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde'yi eleyen Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililerde Molde zaferi sonrası yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar tur sevincini paylaştı.



Karadeniz ekibinde ayrıca, sonraki turda İtalya'nın güçlü takımlarından Roma ile karşılaşacak olmanın da heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Kulübü, maçın ardından yaptığı paylaşımda Molde'nin sosyal medya hesabını etiketleyerek, "Harika bir dövüştü, her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verirken, bir sonraki rakibi Roma içinse "Biz geliyoruz Roma" mesajını gönderdi.



Milliyet'in haberine göre, bordo-mavili yöneticiler de karşılaşma sonrası Norveç'te hep birlikte sevinç pozu verdi. Bordo-mavili taraftarlar ise sonraki rakipleri Roma'ya yaptıkları paylaşımlarla meydan okudu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında bütün takımı tek tek tebrik etti.