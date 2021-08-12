UEFA Konferans Ligi | Molde 4-5 Trabzonspor (PENALTILAR SONUCU) | Trabzonspor üst turda! Rakibimiz Roma (ÖZET İZLE)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta sahasında Molde ile 3-3 berabere kalan Fırtına, Norveç'te oynanan maçta penaltılarla turu atladı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Fırtına, penaltılar sonucunda sahadan 5-4 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un golü 57. dakikada Edgar Ie'den gelirken, ev sahibi ekibin golünü 90+7. dakikada Sigurdarsson kaydetti.
ROMA İLE EŞLEŞTİK!
Temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'nde play off turunda İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. İlk maç 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
PENALTILAR!
GOLLER!
ÖNEMLİ POZİSYONLAR!
MAÇTAN DAKİKALAR!
10. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Hamsik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Berat'ın kale sahası içine kafa vuruşunda ise kaleci Linde, Nwakaeme'den önce yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Brynhildsen sağ çaprazdan pasında Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
18.dakikada Brynhildsen sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
23. dakikada Gregersen'in sol taraftan ortasında Hestad'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada savunmadan seken topu önüne alan Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.