Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Cheikhou Kouyaté, Alberto Cerri, Bas Dost... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Abdullah Avcı'nın ekibi Emre ile ilgili rapor sunacak Avcı onaylarsa, genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

CHEIKHOU KOUYATE

Stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth ve Dovbyk için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, bu isimlerde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.

BAS DOST

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir çok isimle temaslarını sürdürüyor. Bordo mavili ekibe, Brugge forması giyen Bas Dost önerildi.

ALBERTO CERRI

Trabzonspor, Serie A'da Cagliari forması giyen 1.94 boyundaki golcü için zorunlu satın alma maddesi içermeyen kiralama teklifi yapıldı.