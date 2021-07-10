Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Fenerbahçe (U19)-Trabzonspor (U19): 1-2 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe (U19)-Trabzonspor (U19): 1-2 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor U19 Takımı, Antalya’da oynanan yarı final maçında Fenerbahçe’yi Muhammet ve Mustafa’nın golleriyle yenip finale çıktı. Fırtına, finalde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe (U19)-Trabzonspor (U19): 1-2 | MAÇ SONUCU

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, adını finale yazdırdı. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ikinci yarı final maçında, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Trabzonspor, 3. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Mustafa Köroğlu skoru 2-0'a getirdi. İlk yarısını bordo-mavili ekibin 2-0 önde tamamladığı maçta Fenerbahçe, 80. dakikada Kemal Bayrak'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fırtına, 13 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasında Galatasaray ile kupa için çarpışacak.

SON DAKİKA