Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik gerçeği ortaya çıktı! O kulüp devreye girmeden... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer sezonunun hemen başında kadrosun kattığı dünya yıldızı Marek Hamsik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bordo - Mavililere imza atmadan önce Göteborg takımında top koşturan Marek Hamsik ile Yunan Kulübü Panathinaikos'un da ilgilendiği kaydedildi.

61Saat'in derlediği ve Yunanistan'da yayın yapan sdna'nın haberine göre; Panathinaikos teknik direktörü Ivan Jovanovic, Hamsik ile ilgili tüm verileri inceledi.

Ancak oyuncuyla Yunan kulübünün resmi görüşme yapmadığı ve iletişime geçmediği bu sırada Trabzonspor'unda Hamsik'i transfer ettiği kaydedildi.

Javonovic'in transfer dönemi öncesinde bir çok oyuncuyu incelediği ve Panathinaikos'a transfer olasılığı olan futbolcular arasında Hamsik'in de yer aldığı kaydedildi.

Ancak görüldüğü üzere Trabzonspor'un bu noktada elini çabuk tutarak Hamsik'i kadrosuna kattı.