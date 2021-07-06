Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik gerçeği ortaya çıktı! O kulüp devreye girmeden... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik gerçeği ortaya çıktı! O kulüp devreye girmeden... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna katmıştı. Bordo mavililer meğerse Hamsik için elini çabuk tutmuş. Marek Hamsik ile Yunan Kulübü Panathinaikos’un ilgilendiği ancak resmi iletişime geçemeden Trabzonspor'un transferi bitirdiği gerçeği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 13:40
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Marek Hamsik gerçeği ortaya çıktı! O kulüp devreye girmeden... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer sezonunun hemen başında kadrosun kattığı dünya yıldızı Marek Hamsik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bordo - Mavililere imza atmadan önce Göteborg takımında top koşturan Marek Hamsik ile Yunan Kulübü Panathinaikos'un da ilgilendiği kaydedildi.

61Saat'in derlediği ve Yunanistan'da yayın yapan sdna'nın haberine göre; Panathinaikos teknik direktörü Ivan Jovanovic, Hamsik ile ilgili tüm verileri inceledi.

Ancak oyuncuyla Yunan kulübünün resmi görüşme yapmadığı ve iletişime geçmediği bu sırada Trabzonspor'unda Hamsik'i transfer ettiği kaydedildi.

Javonovic'in transfer dönemi öncesinde bir çok oyuncuyu incelediği ve Panathinaikos'a transfer olasılığı olan futbolcular arasında Hamsik'in de yer aldığı kaydedildi.

Ancak görüldüğü üzere Trabzonspor'un bu noktada elini çabuk tutarak Hamsik'i kadrosuna kattı.

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