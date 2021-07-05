Haberler Trabzonspor Berat Özdemir hırslı

Berat Özdemir hırslı

Gençlerbirliği’nden geldikten sonra kısa sürede camianın gözdesi haline gelen Berat Özdemir yeni sezon öncesi bir hayli hırslı. Müthiş şekilde çalışan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Abdullah Avcı’nın kendileri için bu yolda çok önemli bir şans olduğunu da kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Berat Özdemir hırslı
Gençlerbirliği'nden geldikten sonra kısa sürede camianın gözdesi haline gelen Berat Özdemir yeni sezon öncesi bir hayli hırslı. Müthiş şekilde çalışan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Abdullah Avcı'nın kendileri için bu yolda çok önemli bir şans olduğunu da kaydetti.
SON DAKİKA