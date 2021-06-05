Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Aboubakar'ın Trabzonspor'a teklif edileceği iddia edildi!

Son dakika transfer haberi: Aboubakar'ın 'a teklif edileceği iddia edildi!

Son dakika transfer haberleri... 'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusu belirsizliğini koruyan 'da flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu golcünün menajerinin, oyuncuyu Trabzonspor'a önereceği iddia edildi. ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:50 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:51
Son dakika transfer haberi: Aboubakar'ın Trabzonspor'a teklif edileceği iddia edildi!
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'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nde yer alan habere göre Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından 'a teklif edileceği bildirildi.

Kamerunlu golcünün menajeri 'nin, Başkan Yardımcısı 'dan randevu talep ettiği ifade edilirken, Doğan'ın henüz dönüş yapmadığı kaydedildi. Öte yandan menajer Zahavi'nin, Aboubakar'ı 'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı.

Beşiktaş'ta başkan 'nin, önerilen ücret konusunda anlaşmaya varamayan menajer Pini Zahavi'ye, "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli" dediği de öne sürülmüştü.

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