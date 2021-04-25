Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Trabzonspor'da hedef Euro 2020 başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak. Ardından başta Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.
Bordo-mavililer Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Sörloth'un önerdiği AZ Alkmaar'ın sağ beki Jonas Svensson ile anlaştı. Ancak sağ bek için Bordeaux'dan Youssouf Sabaly'nin beklenmesi kararı alındı.
Trabzonspor'da Bruno Peres ve Galatasaraylı Martin Linnes de takip edilen oyuncular arasında.