Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Temasların sürdüğü isimler ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif ile Sporting 'in Braga'da kiralık oynayan golcüsü Andraz Sporar .

Ayrıca Süper Ligin iki başarılı ismi Efecan Karaca ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yönetimin hedefi Salih Uçan ile Sporar ya da Sherif ile Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan önce imza attırmak.