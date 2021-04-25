Haberler Trabzonspor Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız 'a

'de 5 maçlık beraberlik serisini galibiyeti ile noktalayan 'da, başkan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 2-3 futbolcuyla anlaşma aşamasına gelindiğini duyurmuştu. Fırtına'nın yeni sezon öncesinde kadroya katmak istediği isimler belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:14
Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

'da hedef Euro 2020 başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak. Ardından başta ve Abdülkadir Ömür'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Bordo-mavililer 'dan ve Sörloth'un önerdiği 'ın sağ beki ile anlaştı. Ancak sağ bek için 'dan 'nin beklenmesi kararı alındı.

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

'da ve Galatasaraylı de takip edilen oyuncular arasında.

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Temasların sürdüğü isimler ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif ile 'in Braga'da kiralık oynayan golcüsü .

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Ayrıca iki başarılı ismi ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaraylı yıldız Trabzonspor'a

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yönetimin hedefi ile Sporar ya da Sherif ile Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan önce imza attırmak.

SON DAKİKA