Haberler Trabzonspor Bakasetas’a şut emri!

Bakasetas’a şut emri!

Derbi taktiğini de netleştiren , savunma güvenliğini ön planda tutacak. ’ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla ’ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas’a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Bakasetas’a şut emri!
Derbi taktiğini de netleştiren , savunma güvenliğini ön planda tutacak. 'ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla 'ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.
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