Bakasetas’a şut emri!

Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray’ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan’ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas’a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.
Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray'ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan'ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.