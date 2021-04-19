Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da flaş istatistik! Deplasmanda...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da flaş istatistik! Deplasmanda...

'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. 'nda rakibine konuk olacak bordo-mavili takımın mücadele öncesi flaş istatistiği dikkat çekti. Karadeniz devi, yönetiminde dış sahada mağlup olmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:10
Son dakika spor haberleri: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da flaş istatistik! Deplasmanda...

'in ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör 'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI
Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan toplarken, iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, böylelikle deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplamayı başardı.


176 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, ligin 2. haftasında deplasmanından 0-0, ligin 4. haftasında deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerken, ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.


Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada , ve 'i 1-0, Fatih Karagümrük, , ve 'yı 2-1, 'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA