Trabzonspor'dan transferde Sporar atağı

Trabzonspor tıpkı Alexander Sörloth gibi net bir forvet oyuncusu yakalamak istiyor. Bu pozisyon için oldukça uzun bir liste var. Kadroya katılmak istenen isimlerden biri de Andraz Sporar. Braga'da kiralık oynayan Sloven forvet için görüşmeler devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir dönemlerinde de gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Sporar'ın Sporting Lizbon ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 5.5 milyon euro. Bordomavililer sıkı pazarlıklar yaparak tecrübeli hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Rakamı da 5.5 milyon Euro'dan 2.5'a düşürmeye çalışıyorlar.
GEZICI BIR FORVET
Sporar bu sezon 6 defa ağları sarsarken, 6 da asist yaptı. Sloven golcü rakip yarı sahada sürekli gezdiği için tutulması zor bir oyuncu. Kapalı defanslara karşı attığı doğru koşularla kendini sürekli boşa çıkaran Sporar kontratlarda da önemli bir silah. Geçmiş dönemlerde adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.