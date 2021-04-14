Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Umut Meraş gelirse Marlon yolcu

Trabzonspor, Umut Meraş'ın takımı Le Havre'a 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Fransız ekibi bu öneriyi kabul ederse, Umut için girişimlere hız verilecek ve ön protokol yapılacak. Bu durumda sezon başında Fluminense'den kiralanın Marlon'un 2 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayacak.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Bordo Mavililer, yeni sezonun planlamasına hız verdi. Birçok mevkiye takviye yapma kararı alan Trabzonspor'da öncelikli mevkilerin başında savunmanın sağına ve soluna yapılacak takviyeler geliyor. Sağ bek bölgesi için Youssouf Sabaly (Bordeaux), Kiko Femenia (Watford) ve Bruno Peres (Roma) ile temasları sürdüren Fırtına'da savunmanın solu için ise şu anda en öndeki isim Umut Meraş…

Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen Umut'a ve kulübüne, menajerler aracılığı ile teklif iletildi. Kurmaylar, 2022 yılına kadar Le Havre ile kontratı bulunan milli yıldız için 2 milyon Euro'luk bir öneri sundu. Fransız ekibi bu teklifi kabul ederse, Umut Meraş ile ön protokol yapılacak.

Aksi durumda ise yeni arayışlara başlanacak. Sezon başında 2 milyon Euro satın alma opsiyonlu Fluminense'den kiralanın Marlon'un durumu ise Umut'tan gelecek habere göre netleşecek. Umut transferi resmileşirse Trabzonspor yönetimi, Marlon'un opsiyounu kullanmaktan vazgeçecek. 23 yaşındaki Umut Meraş bu sezon 31 kez Le Havre'da görev yaptı, 1 gol pası verdi.