Trabzon’dan penaltı isyanı

64. dakikada Flavio ceza sahasında yerde kaldı Oyuncular penaltı bekledi. Hakem devam dedi
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:22Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Mücadalenın tartışmalı anlarından biri Trabzonspor'un penaltı beklemesi oldu. Dakikalar 64'ü gösterirken kullanılan bir serbest vuruşun devamında Flavio, Aziz Behic'in arkadan müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundular. Ancak hakem Atilla Karaoğlan korner kararı vererek mücadeleyi devam ettirdi. VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de herhangi bir uyarı gelmedi Devam kararı sosyal medyada çok tartışıldı.