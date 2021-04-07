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Trabzon’dan penaltı isyanı

64. dakikada Flavio ceza sahasında yerde kaldı Oyuncular penaltı bekledi. Hakem devam dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Trabzon’dan penaltı isyanı
Mücadalenın tartışmalı anlarından biri Trabzonspor'un penaltı beklemesi oldu. Dakikalar 64'ü gösterirken kullanılan bir serbest vuruşun devamında Flavio, Aziz Behic'in arkadan müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo-mavili futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundular. Ancak hakem Atilla Karaoğlan korner kararı vererek mücadeleyi devam ettirdi. VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de herhangi bir uyarı gelmedi Devam kararı sosyal medyada çok tartışıldı.
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