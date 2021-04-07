Haberler Trabzonspor Şut yağmurundan 1 puan çıktı

Şut yağmurundan 1 puan çıktı

, karşısında bu sezonun en agresif maçını oynadı. Ancak Doğan ve direkler engel oldu. kritik puan yitirdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 22:59 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Şut yağmurundan 1 puan çıktı

'de evinde 'u yenerek yukarıya yaklaşmak istiyordu ancak hesaba katmadığı 2 faktör vardı: Kayserispor kalecisi ve direkler. 18 yaşındaki eldiven, bordo-mavililere karşılaşma boyunca set çekerken kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçını oynadı. 90 dakikada 10 top kurtararak Trabzonspor'un Kayserispor'u bunalttığı mücadelede takımına 3 puan kazandırdı. 'da ve 'ın füzelerinin direkten dönmesi ise şanssızlıktı.

ABLUKAYA ALDI
Trabzonspor bu sezon hücumda en etkili olduğu maçlardan birini oynadı sadece istediği golleri çıkaramadı. yüzde 91.2'lik pas yüzdesiyle sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Yüzde 75.3 ile yine topa en fazla sahip olduğu karşılaşmayı oynadı. Toplamda 660 isabetli pas yaptı. 90 dakika boyunca rakip kaleye 11'i isabetli 28 şut yolladı. Ancak bordo-mavili oyuncular ne yaptılarsa olmadı. Trabzonspor, Kayserispor kalesini ablukaya aldığı bu müthiş baskısından 3 puan çıkaramadı.

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