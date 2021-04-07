Şut yağmurundan 1 puan çıktı

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Kayserispor'u yenerek yukarıya yaklaşmak istiyordu ancak hesaba katmadığı 2 faktör vardı: Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar ve direkler. 18 yaşındaki eldiven, bordo-mavililere karşılaşma boyunca set çekerken kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçını oynadı. 90 dakikada 10 top kurtararak Trabzonspor'un Kayserispor'u bunalttığı mücadelede takımına 3 puan kazandırdı. Fırtına'da Ekuban ve Baker'ın füzelerinin direkten dönmesi ise şanssızlıktı.



ABLUKAYA ALDI

Trabzonspor bu sezon hücumda en etkili olduğu maçlardan birini oynadı sadece istediği golleri çıkaramadı. Karadeniz Fırtınası yüzde 91.2'lik pas yüzdesiyle sezonun en yüksek rakamına ulaştı. Yüzde 75.3 ile yine topa en fazla sahip olduğu karşılaşmayı oynadı. Toplamda 660 isabetli pas yaptı. 90 dakika boyunca rakip kaleye 11'i isabetli 28 şut yolladı. Ancak bordo-mavili oyuncular ne yaptılarsa olmadı. Trabzonspor, Kayserispor kalesini ablukaya aldığı bu müthiş baskısından 3 puan çıkaramadı.