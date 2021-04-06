Son dakika TS haberleri | Abdullah Avcı Trabzonspor Kayserispor maçının ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Fırtına, sayısızı gol pozisyonuna girdiği maçta Kayserispor kalecisi Doğan'ı geçemedi.

Mücadele 1-1 sona ererken karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Oyunun güzelliği bu. Başakşehir'deki Kayserispor maçında daha çok pozisyon vardı. Direk var, ceza sahasına fazla girme var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Belki pasın şiddetini biraz daha artırabilirdik."

"Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım. O da mücadele ediyor. Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük."

"Çocuklar, bizim verdiklerimizi çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Rekabet de bunu artıracaktır. Bugün 9-10 tane altyapı oyuncumuz kulübede var ama mevkisel olarak çok fazla değişiklik yapamıyoruz."