Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan sakat futbolcularla ilgili müjdeli haber!

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'dan sakat futbolcularla ilgili müjdeli haber!

Teknik Direktörü , sakatlıkları bulunan , Abdülkadir Ömür, ve Trondsen hakkında konuştu. Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ara ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi geldi. eksiklerini kapatıp haftaya aramıza dönecek. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan sakat futbolcularla ilgili müjdeli haber!

Teknik Direktörü , sakatlıkları bulunan , Abdülkadir Ömür, ve Trondsen hakkında konuştu. Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"" ara bize tekrar şarj etme gibi oldu. 7 müsabaka oynayacağız. Takıma 4 gün izin verdik. Ara ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi geldi. eksiklerini kapatıp haftaya aramıza dönecek. Mevcutu koruyarak eksikleri tamamlamaya çalıştık. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor. Abdülkadir Ömür daha önde gidiyor şu an için. ayına yetişebilirler."

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