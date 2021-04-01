Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan sakat futbolcularla ilgili müjdeli haber!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Trondsen hakkında konuştu. Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

""Milli ara bize tekrar şarj etme gibi oldu. 7 müsabaka oynayacağız. Takıma 4 gün izin verdik. Ara Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi geldi. Berat eksiklerini kapatıp haftaya aramıza dönecek. Mevcutu koruyarak eksikleri tamamlamaya çalıştık. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor. Abdülkadir Ömür daha önde gidiyor şu an için. Mayıs ayına yetişebilirler."