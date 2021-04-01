Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 4 müjde birden!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Avcı, "Ara Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi geldi. Berat eksiklerini kapatıp haftaya aramıza dönecek. Mevcutu koruyarak eksikleri tamamlamaya çalıştık. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor. Abdülkadir Ömür daha önde gidiyor şu an için. Mayıs ayına yetişebilirler." dedi. (TS spor haberleri)