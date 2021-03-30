İstikrar abideleri

Spor Toto Süper Lig'de 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da, sezon başından milli maç arasına kadarki 30 maçlık periyotta 25 farklı oyuncu görev yaptı. 13 futbolcunun bin dakikanın üzerinde forma giydiği, 4 isimin birer maçta oynadığı bordo- mavililerde, en çok maça çıkan ve en çok oyunda kalan Edgar Ie olurken, onu Uğurcan Çakır takip etti. Karadeniz ekibinde 1 dakika ile en az süre alan isim Atakan Gündüz oldu, onu 1'er maçta forma giyen Kağan, Erce ve Faruk Can izledi. Edgar 30 maçta 2 bin 560 dakika, Uğurcan Çakır 28 maçta 2 bin 520 dakika, Marlon 26 maçta 2 bin 326 dakika, Anthony Nwakaeme 25 maçta 2 bin 197 dakika, Caleb Ekuban 24 maçta 2 bin 33 dakika, Vitor Hugo 22 maçta bin 957 dakika.



EN SKORERİ BAKASETAS

Devre arasında alınan Bakasetas, bordomavili forma ile 5 gollük performans sergilerken, sezon başından itibaren ise ligde toplamda 12 gol kaydedip 2 de asist yaptı. Yunan futbolcu, şu anda takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Onu 8 gol 3 asistlik performans ile Ekuban takip ederken, Nwakaeme 6 gol 4 asist, Djaniny 5 gol 1 asist, Bakasetas 5 gol, Afobe 4 gol, Abdülkadir Ömür 1 gol 3 asist, Baker 1 gol 3 asist, Flavio 1 gol 2 asist, Serkan 1 gol 2 asist, Hugo 2 gol, Edgar 1 gol, Yusuf 1 gol, Hüseyin 1 asist, Kamil Ahmet 1 asistlik performans sergiledi.



13 OYUNCU BİN DAKİKANIN ALTINDA

Devre arası takıma katılan ve sonraki süreçte forma şansı bulan Bakasetas, Berat ve Yunus Mallı da dahil toplam 12 oyuncu bin dakikanın altında görev aldı. Bakasetas 10 maçta 819 dakika ile Berat 10 maçta 799 dakika, Kamil Ahmet Çörekçi 14 maçta 691 dakika, Hüseyin Türkmen 7 maçta 606 dakika, Hosseini 12 maçta 425 dakika, Yusuf Sarı 17 maçta 306 dakika, yine devre arası takıma katılan Yunus Mallı 9 maçta 291 dakika süre aldı.