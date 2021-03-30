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Asla pes etmeyiz

-mavililerin Brezilyalı stoperi , zirve yarışında asla pes etmeyeceklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Asla pes etmeyiz
-mavililerin Brezilyalı stoperi , zirve yarışında asla pes etmeyeceklerini söyledi. Önlerinde 10 maç olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Sonuna kadar şansımızı zorlamaya devam edeceğiz. Kesinlikle yarışı bırakmayacağız. Bizim için tüm karşılaşmalar final gibi. Hepsini kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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