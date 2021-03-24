Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Abdullah Avcı sonrası en az gol yiyen takım konumunda

Son dakika spor haberleri: sonrası en az gol yiyen takım konumunda

yönetimindeki , ’de en az gol yiyen 4 takımından biri olarak göze çarptı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve başladığı 9’uncu haftadan itibaren bu alanda zirvede yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:18
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Abdullah Avcı sonrası en az gol yiyen takım konumunda

Ligde gol atma noktasında sıkıntı yaşayan ancak kalesini gole kapama noktasında başarılı bir grafik çizen , özellikle teknik direktör 'nın göreve başlamasının ardından bu noktada ligin en iyilerinden oldu. Avcı öncesi ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 15 gol yedi. Geride kalan 30 maçlık bölümde ligde 27 gol yiyen , 29 gol yiyen ve 30 gol yiyen ile birlikte ligde kalesinde en az gol gören 4 takımdan biri olan Trabzonspor, teknik direktör Avcı sonrası bu alanda zirvede yer aldı.


EN İYİSİ TRABZONSPOR EN KÖTÜSÜ GENÇLERBİRLİĞİ
Teknik direktör yönetiminde ligde 22 maça çıkan bordo-mavililer bu periyotta yediği 15 golle en az kalesinde gol gören takım olurken, onu bir maçı eksik 18 gollü Beşiktaş, 21 gollü Galatasaray ve 23 gol yiyen takip etti. Söz konusu periyotta en çok gol yiyen takım ise bir maçı eksik 42 golle Gençlerbirliği olurken, onu 39'ar golle ile birer maçları eksik ve takip etti.


TAKIMI SAVUNMA AYAKTA TUTTU
'de 30 maç itibarıyla 55 puan toplayan ve zirvenin 9 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan bordo-mavilileri, savunması ayakta tuttu. Ligde attığı gol bakımından 9'uncu sırada yer alan ligin en az gol yiyen takımı Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonraki 22 maçlık periyotta 29 gol kaydedebildi. 22 maçlık periyotta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 49 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 15 galibiyetin 7'sini 1-0'lık skorlarla kazanırken, puan kaybettiği 7 maçta ise toplamda 8 gol yedi.

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