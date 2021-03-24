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Son dakika spor haberleri: 'da dillendirilmeyen hedef !

Teknik direktör ’nın takımın başına gelişinden sonra , ’ın ardından en çok puan toplayan takım oldu. Bordo-mavililer Avcı’nın gelişiyle elde ettiği 49 puanla yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına, gelecek sezon 'ne katılmak için yeterli olacak puanı toplamayı amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:58
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da dillendirilmeyen hedef Şampiyonlar Ligi!

'e verilen milli arada takımlar dinlenme fırsatı yakalarken geri kalan bölüm için ise teknik direktörler eksikleri giderme ve gelecek haftalardaki oyun planları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uzun bir aradan sonra ligin ilk 4 sırasını paylaşan 4 büyüklerde şampiyonluk hesapları yapılırken puan olarak bir adım geride bulunan ise üst basamaklara doğru tırmanarak gelecek sezon 'da en üst klasmanda mücadele edebilmek için hedeflerini diri tutuyor.

DEĞİŞİKLİKLE GELEN YÜKSELİŞ
Süper Lig'de ilk dört sıraya paylaşan , , ve Trabzonspor takımları arasında tek teknik adam değişikliğine giden kulüp ise bordo-mavililer oldu. Ligin 7. haftasında sahasında 'ya 4-3 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör ile yollarına ayıran bordo-mavili kulüp, maçına ise Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü ile çıkmıştı. Karadeniz ekibi, ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplamıştı.
Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte ise Trabzonspor, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından 54 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından 49 puanla en çok puan toplayan ikinci takım aldı. Avcı'nın gelişinden sonra Galatasaray 45 puan, Fenerbahçe ise 42 puan topladı.


HEDEF İLK DÖRT TAKIM ARASINDA OLMAK
Süper Lig'de galibiyetiyle birlikte üç büyüklerin puan kaybı yaşadığı haftada bir adım daha rakiplerine yaklaşan Trabzonspor'da ilk hedef dört takım arasında kalmak. Bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş ile 9, Galatasaray ile 6 ve Fenerbahçe ile 4 puan fark bulunan bordo-mavililer geri kalan haftalarda rakipleriyle arasında puan farkını kapatarak üst basamaklarda yer bulmak için mücadele edecek.

DİLLENDİRİLMEYEN HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
İlk planda 4 takım arasında kalmayı hedefleyen Trabzonspor, dillendirmese de Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynayacağı 10 maçta kendisini 'ne taşıyacak puan sıralamasını elde etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon katılamadığı Avrupa kupalarında bu sezon Teknik Direktör ile boy göstermeyi planlayan Karadeniz ekibi 10 maçta gelmesi muhtemel puanları kazanarak sezon en iyi şekilde kapatmayı planlıyor.

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