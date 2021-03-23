Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Son dakika transfer haberi: İtalyanlardan için dev teklif! İşte o rakam...

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de göstermiş olduğu performansla devlerinin radarına giren için kulübü dev bir teklif yaptı. İşte o rakam ve transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 18:09
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Spor Toto 'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Sezonu en iyi şekilde bitirmek isteyen bordo mavililer, yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Fırtına, transfer edilecek isimler üzerinde dururken, teklif gelen futbolcular için de çalışmalar sürüyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Domaç, "Inter Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif etti. Trabzonspor ise 25 milyon Euro ve yüzde 20 pay istedi." ifadelerini kullandı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

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