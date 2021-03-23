Son dakika Trabzonspor transfer haberi: İtalyanlardan Uğurcan Çakır için dev teklif! İşte o rakam...

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sezonu en iyi şekilde bitirmek isteyen bordo mavililer, yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı.
Fırtına, transfer edilecek isimler üzerinde dururken, teklif gelen futbolcular için de çalışmalar sürüyor.
Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor..
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Uğurcan Çakır için flaş bir transfer açıklamasında bulundu.
Inter'in Uğurcan'a talip olduğunu belirten Domaç, teklif edilen rakamı ve Trabzospor'un talep ettiği miktarı da açıkladı.
Domaç, "Inter Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif etti. Trabzonspor ise 25 milyon Euro ve yüzde 20 pay istedi." ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır'ın adı, Chelsea, Sevilla ve Lille gibi takımlarla da anılıyor.