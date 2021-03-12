Djaniny geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Djaniny, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla formasını geri alacak. Alanyaspor sınavında beklentilerin çok uzağında kalan Afobe'nin yine yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.
Sakatlığınedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Trabzonspor'un golcüsü Djaniny, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla formasını geri alacak. Alanyaspor sınavında beklentilerin çok uzağında kalan Afobe'nin yine yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Djaniny'nin antrenmanlarda iyi bir performans sergilediği ve fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı takımın başına geçtikten sonra 29 yaşındaki Yeşin Burun Adalı forvete daha fazla forma şansı tanımıştı.
Trabzonspor formasını 22 maçta giyen Djaniny, beş gol atıp, bir de asist yaptı.