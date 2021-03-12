Haberler Trabzonspor Djaniny geri dönüyor

geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Aytemiz 'a karşı forma giyemeyen , Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla formasını geri alacak. Alanyaspor sınavında beklentilerin çok uzağında kalan Afobe'nin yine yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:32 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Djaniny geri dönüyor
Sakatlığı nedeniyle Aytemiz 'a karşı forma giyemeyen 'un golcüsü , Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla formasını geri alacak. Alanyaspor sınavında beklentilerin çok uzağında kalan Afobe'nin yine yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Djaniny'nin antrenmanlarda iyi bir performans sergilediği ve fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğu öğrenildi. Teknik direktör takımın başına geçtikten sonra 29 yaşındaki Yeşin Burun Adalı forvete daha fazla forma şansı tanımıştı.

Trabzonspor formasını 22 maçta giyen Djaniny, beş gol atıp, bir de asist yaptı.
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