Son dakika spor haberi: İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri | Çıkışa devam

Trabzonspor Süper Lig'de kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karadeniz temsilcisi bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, Şenol Güneş Stadı'nda Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra deplasmanda Kasımpaşa engelini 2-1'lik skorla aşmıştı. Böylece kötü sonucun krize sebep olmasını engelleyen Fırtına şimdi bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi, Akdeniz temsilcisini evlerine eli boş yollayarak zirve mücadelesine devam etmek. Yapılan son antrenmanda da Abdullah Avcı maç taktiğini öğrencilerine ezberletti, basit hatalara karşı uyarılarda bulundu.

ALANYA TERS GELİYOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya gelecek. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, A.PARMAK, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, FATİH, TZAVELLAS, MOUBANDJE, BERKAN, SIOPIS, CEYHUN, KADZIOR, DAVIDSON, BARAIRO

3 EKSİK VAR

Trabzonspor'da bugünkü mücadelede 3 eksik var. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecekler.

SINIRDAKİLER UYARILDI

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 4 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe, Abdulkadir Parmak ve Djaniny Semedo'yu gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.