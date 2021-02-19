Bir maçtan fazlası! İşte Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 9 haftadır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavili takım, bugün deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Cezalı, sakat ve corona virüsü nedeniyle 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Karadeniz devi, eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz devi ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu. Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içerisinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Başarılı hoca, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti.



İŞTE BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Duarte, Hasan Ali, Epureanu, Muhammed, Berkay, Azubuike, Deniz, Youssouf, Fernandes, Crivelli

Trabzonspor: Kağan, Kamil, Edgar, Hugo, Faruk, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Afobe



2010-2011'İ YAKALADI

Başarılı hoca, 2010-11'den sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı Avcı'nın gelmesi ile istatistikleri alt üst eden Karadeniz devi, Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Süper Lig'de 6 karşılaşmalık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, bugün de 3 puan alması halinde seriyi 7'ye yükseltecek. Son olarak 2003-04'te 22 ile 32'nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fırtına, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak. Avcı, futbolcularına, "Evet eksiğimiz çok. Ancak çok iyi bir yola germiş durumdayız ve biz her zaman kazanmak için sahaya çıkarız. Çünkü biz Trabzon'uz" dedi.



AMAN DİKKAT!

Karadeniz devinde eksikler çok ve iki isim de ceza sınırında. Performanslarıyla ayakla alkışlanan stoperler Edgar ve Hugo kart sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.



KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Başakşehir sınavında sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra testi pozitif çıkan 7 oyuncu görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle bugün yok. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da kadroya alınmadı. Abdullah Avcı'nın, son oynanan Gaziantep maçındaki 11'inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcan'ın yerine Kağan'a, Nwakaeme'nin yerine ise Afobe'ye şans vermesi bekleniyor. 9 genç isim kadroda yer alırken, kaptanlığı da Kamil Ahmet'in yapması bekleniyor.



9 EKSİK DE BAŞAKŞEHİR'DE

Ligde son 7 maçını kazanamayan Başakşehir'de de önemli eksikler bulunuyor. Turuncu- lacivertlilerde, Trabzon sınavı öncesi Visca, Mahmut, Chadli, Aleksic, Tolga, Ömer Ali, Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaawn'ın sakatlıkları sürüyor.



AVCI: 6 KOCAMAN: 5

İki teknik adam Abdullah Avcı ile Aykut Kocaman ligde birbirlerine tam 14 defa rakip oldu. Avcı, bu maçların 13'ünde Başakşehir'in (İstanbul BB dahil), 1'inde de Beşiktaş'ın başındaydı. Kocaman ise Konya, F.Bahçe ve Ankaraspor'u çalıştırdı. Avcı, Kocaman'ın takımlarını 6 defa mağlup ederken, 5 defa da kaybetti.



Trabzonspor ile Başakşehir, bugün İstanbul'da oynayacakları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Fırtına, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Başakşehir alırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu periyotta attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.