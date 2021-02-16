Rövanş zamanı

Ligde 45 puana ulaşan ve zirve iddiasını sürdüren Trabzon'u kritik bir süreç bekliyor. Gaziantep'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran bordo-mavililer, ilk yarıda puan kaybettiği bir rakibinden daha rövanşı almış oldu. Ligin ilk 4 haftasında sadece Malatya'yı yenen, Beşiktaş, Denizli ve Gaziantep karşısında ise 7 puan kaybeden Fırtına, bu kez hata yapmadı ve rakiplerini mağlup etti. 2021 yılında hiç yenilmeyen Fırtına önündeki ilk üç maçta ilk yarıda 2-0 yenildiği Başakşehir, 3-1 yenildiği Fenerbahçe ve 4-3 kaybettiği Kasımpaşa ile karşılaşacak. Hedef 3'te 3 yapmak ve rövanşları almak.