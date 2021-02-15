2021 model Trabzonspor bambaşka! Abdullah Avcı ve Simeone...

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 9'a çıkaran Trabzonspor, zirve iddiasını sürdürüyor. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, 2,78 puan ortalaması yakalarken, Avrupa'nın da en başarılı 5. takımı durumuna geldi. Fırtına, sadece Manchester City, Barcelona, Monaco ve Club Brugge'ün gerisinde kaldı. Avcı'nın talebeleri topladıkları 25 puanın yanında kalesinde sadece 5 gol gördü.



AVCI'DAN İYİSİ DİEGO SİMEONE

Göreve geldiği 7. haftada takımı 17. sırada alan Abdullah Avcı, 16 lig maçında 2.44 puan ortalaması yakalarken, Fırtına'yı 13 basamak birden yukarı taşıdı ve 4. sıraya yerleştirdi. Tecrübeli hoca kendisini de Avrupa'da en iyi ikinci teknik direktör durumuna getirdi. Geçildiği Diego Simeone, Atletico Madrid ile çıktığı 21 maçta 2,57 puan ortalamasına ulaştı.



Yüzde 76 oranıyla ligin en iyi kurtarış yüzdesine sahip kalecisi konumunda bulunan Uğurcan Çakır, ayrıca 9 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda da zirvede yer aldı. (Sabah)









