"Üç evlat"

Ağaoğlu, "Biz sadece 3 oyuncu almadık, futbol bir yetenek ama iyi bir futbolcu olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Biz aynı zamanda çok karakterli, ahlaklı 3 oyuncu transfer ettik. Hocamızın gayretleri fazlaydı Yunus transferinde. Ona da şükranlarımı iletmek istiyorum. Bakasetas'ın da ilginç bir transfer süreci oldu. Bu transferin aslında gerçekleşmesindeki en büyük pay sahibi kendisi. Kendisi çok sağlam karakterli bir oyuncu. Cuma gecesi uykusuz bir gece geçirdik, cumartesi sabah 6'da Trabzon'a indik. 8 buçuk gibi sağlık kontrolüne gitti, 12.30'da sözleşmeyi imzaladı ve 13.30'da idmana, ertesi gün de maça çıktı" diye konuştu.
İLK GÜNKÜ HEYECANIM SÜRÜYOR
Berat Özdemir, "Transfer haberini ilk aldığım andaki kadar heyecanlıyım. Hala evden çıkıp antrenman için tesislere gittiğimde bunu yaşıyorum. Trabzon halkı beni de, Yunus abi ve Bakasetas'ı karşıladığı gibi karşıladı. Şu anda güzel bir havamız var, galibiyetler alıyoruz ve umarım bu da devam edecek. Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" ifadesini kullandı.
FUTBOLDAN TEKRAR KEYİF ALACAĞIM
Yunus Mallı, "Burada olmam için çaba sarf ettiler. Tüm hemşehrilerime, desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar. İnşallah Trabzonspor'a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacağına yürekten inanıyorum. Bu şehirde futbolun ne anlama geldiğini biliyorum. Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. İnşallah potansiyelimi tekrar canlandıracağım ve futboldan tekrar keyif alacağım" dedi.
EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Bakasetas, büyük bir kulübün parçası olduğunu ifade ederek, "Gençken hep hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktı. Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum" dedi. Dün yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen bir soruyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren, bu kulübe karşı hissettiğim sıcaklığın herhangi birinin 1 sorusuyla değişmeyeceğini söylemeliyim. Her şey çok net. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.