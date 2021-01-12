Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Son dakika: 'da 'nun sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberi: Kulübü, bir süre önce kadro dışı bırakılan 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 18:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 18:37
Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

'in 19. haftasında ile karşılaşacak 'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde bir süre önce kadro dışı bırakılan 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi. , Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."

SON DAKİKA