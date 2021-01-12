Son dakika: Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde bir süre önce kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi. Trabzonspor Kulübü, Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."