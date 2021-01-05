Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

Trabzonspor'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, Karagümrük karşısında başarılı bir performans sergiledi.

89 dakika sahada kalıp bir gol atan ve bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Ganalı forvet, maçın yıldızı seçildi.

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan 26 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'un en etkili hücum gücü oldu.

Karadeniz devi, bu sezon Ekuban'ın gol attığı Erzurumspor, Ç.Rizespor ve Karagümrük maçlarını kazanırken, DG Sivasspor ile 1-1 kalmıştı. Fırtına bu periyotta 10 puan topladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ekuban'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapılırken, bordo-mavili futbolseverler sözleşmesinin de uzatılması gerektiğini belirtiyorlar.