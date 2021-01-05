Haberler Trabzonspor Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

’da flaş Ekuban detayı!

Son dakika haberleri | ’in 16. haftasında , deplasmanda ’ü 2-1 mağlup etti. ’ya galibiyeti getiren goller ve Ekuban’dan geldi. Geçtiğimiz hafta mağlubiyetiyle yönetiminde ilk yenilgisini tadan Trabzonspor, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Bordo-mavililerde Ekuban ile ilgili de flaş bir detay ortaya çıktı…

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

'da Ekuban dertlere derman olmaya devam ediyor. Önceki hafta derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ekuban, karşısında başarılı bir performans sergiledi.

Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

89 dakika sahada kalıp bir gol atan ve bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan forvet, maçın yıldızı seçildi.

Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

Ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan ve toplam 4 gole ulaşan 26 yaşındaki yıldız, 'un en etkili hücum gücü oldu.

Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

Karadeniz devi, bu sezon Ekuban'ın gol attığı , Ç.Rizespor ve maçlarını kazanırken, ile 1-1 kalmıştı. bu periyotta 10 puan topladı.

Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ekuban'ın yıllık ücretinde iyileştirme yapılırken, bordo-mavili futbolseverler sözleşmesinin de uzatılması gerektiğini belirtiyorlar.

Fırtına’da flaş Ekuban detayı!

Ekuban'ın sözleşmesi Haziran 2022 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA