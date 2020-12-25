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Hava Kuvvetleri komutanı!

Geldiği günden beri oynadığı futbolla savunmayı toparlayan , attığı kafa golleriyle de adından söz ettirmeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:42 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Hava Kuvvetleri komutanı!
Geldiği günden beri oynadığı futbolla savunmayı toparlayan , attığı kafa golleriyle de adından söz ettirmeye başladı. karşısında harika bir kafa golüyle takımına üç puan kazandıran Hugo, taraftarların gönlünde taht kurdu. Kupadaki maçında 2 kafa golü atmasına rağmen turu getiremeyen Hugo, bu kez takımına galibiyeti kazandırırken gol sevincini de takla atarak kutlamıştı. Taraftarlar da Hugo için sosyal medyadan birçok yakıştırma yaptı. İşte onlardan bazıları; " savunma bakanı." "Vitor Hugo değilseniz ne kadar yükseğe zıpladığınızın bir önemi yok." "Hava kuvvetleri komutanı."
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