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'da mesaisi başladı!

'in 15. haftasında Cumartesi günü 'la karşılaşacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:44
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı!

, 'in 15. haftasında Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alanlar ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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