Trabzonspor-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
Haftanın hakemleri şöyle
17 EKİM CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İttifak Holdung Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
18 EKİM PAZAR
13.30 Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport Tav Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
19 EKİM PAZARTESİ
20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge