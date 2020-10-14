Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek

- maçını yönetecek

Son dakika haberine göre 'in 5. haftasında oynanacak -Medipol maçını hakem yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:23 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:45
Trabzonspor-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek

'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak -Medipol karşılaşmasını yönetecek.

Haftanın hakemleri şöyle

17 EKİM CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İttifak Holdung Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 EKİM PAZAR

13.30 Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport Tav Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 EKİM PAZARTESİ

20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge

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