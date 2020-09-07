Newton'lar turda
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, boş zamanlarında Trabzon şehrini keşfediyor. Newton, Trabzon'un tarihi yerlerinden Ayasofya Camii'ni de ziyaret etti.
Teknik direktör Eddie Newton boş zamanlarını şehri keşfetmek için harcıyor. İngiliz hoca son olarak ailesiyle birlikte akşam yemeğini dışarda yedi ve bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra İslamiyeti seçen ve Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenen Newton, Trabzon'un tarihi yerlerinden Ayasofya Camii'ni de ziyaret etti. Paylaşımlar birçok beğeni aldı.
İZİN BUGÜN SONA ERİYOR
Teknik direktör Eddie Newton'un takıma verdiği iki günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-mavili oyuncular, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
ÖZYILMAZ'DAN VEDA MESAJI
Doktor Hakan Ayaz'dan sonra kulüp fizyoterapisti Erkan Özyılmaz ile de yollar ayrıldı. Özyılmaz sosyal medyadan veda mesajı paylaştı: "Unutulmayacak bir sezondan sonra Trabzonspor ailesinden bugün ayrılmış bulunmaktayım. Herkese teşekkürler."
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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