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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Newton'lar turda

Newton'lar turda

'un yeni teknik direktörü , boş zamanlarında Trabzon şehrini keşfediyor. Newton, Trabzon'un tarihi yerlerinden 'ni de ziyaret etti.

boş zamanlarını şehri keşfetmek için harcıyor. İngiliz hoca son olarak ailesiyle birlikte akşam yemeğini dışarda yedi ve bu anları hesabından yayınladı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra İslamiyeti seçen ve Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenen Newton, Trabzon'un tarihi yerlerinden 'ni de ziyaret etti. Paylaşımlar birçok beğeni aldı.

İZİN BUGÜN SONA ERİYOR
Teknik direktör Eddie Newton'un takıma verdiği iki günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-mavili oyuncular, 'in ilk haftasında ile oynayacakları maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

ÖZYILMAZ'DAN VEDA MESAJI
Doktor Hakan Ayaz'dan sonra kulüp fizyoterapisti Erkan Özyılmaz ile de yollar ayrıldı. Özyılmaz sosyal medyadan veda mesajı paylaştı: "Unutulmayacak bir sezondan sonra ailesinden bugün ayrılmış bulunmaktayım. Herkese teşekkürler."

  1. 7.9.2020
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