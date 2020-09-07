Newton'lar turda

Teknik direktör Eddie Newton boş zamanlarını şehri keşfetmek için harcıyor. İngiliz hoca son olarak ailesiyle birlikte akşam yemeğini dışarda yedi ve bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra İslamiyeti seçen ve Türk vatandaşı Zeliha Kılıç ile evlenen Newton, Trabzon'un tarihi yerlerinden Ayasofya Camii'ni de ziyaret etti. Paylaşımlar birçok beğeni aldı.

İZİN BUGÜN SONA ERİYOR

Teknik direktör Eddie Newton'un takıma verdiği iki günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-mavili oyuncular, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

ÖZYILMAZ'DAN VEDA MESAJI

Doktor Hakan Ayaz'dan sonra kulüp fizyoterapisti Erkan Özyılmaz ile de yollar ayrıldı. Özyılmaz sosyal medyadan veda mesajı paylaştı: "Unutulmayacak bir sezondan sonra Trabzonspor ailesinden bugün ayrılmış bulunmaktayım. Herkese teşekkürler."