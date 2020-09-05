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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'da Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! ...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! Sakatlık...

'u 4-3 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından çalışmalarını sürdüren 'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu olduğu bildirildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

, 'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün 'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.

Antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları, birinci gruptakilerin toparlanma, ikinci gruptakilerin ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Stiven Plaza'nın takımdan ayrı koştukları aktarıldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN DURUMU İYİ

Dün hazırlık maçında sakatlanarak son bölümlerde oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bugünkü çalışmaya çıkarak yürüyüş yapan genç futbolcunun MR'ının çekilmesine gerek olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Bordo-mavili futbolcular, 13 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 8 Eylül Salı günü başlayacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!
  1. 05.09.2020
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