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31 Temmuz 2020, Cuma
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Muhteşem karşılama

Muhteşem karşılama

Trabzonsporlu taraftarlar, finalinde 'u 2-0 yenerek 10 yıllık hasreti bitiren takımı bağrına bastı. Kafileyi taşıyan uçak 'na teker koyduğunda coşku iyice tavan yaptı.

Bordo-mavili taraftarlar, finalinde 'u 2-0 yenerek 10 yıllık hasreti bitiren takımı bağrına bastı. Kafileyi taşıyan uçak 'na teker koyduğunda coşku iyice tavan yaptı. Saat 04.45 olmasına rağmen kafileyi büyük bir grup taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Futbolcular kupa ile birlikte dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparken, alkışlar eşliğinde kendilerini bekleyen otobüse hareket etti. Daha sonra Abdulkadir Parmak, taraftarların isteği üzerine otobüsten inerek kupayı havaya kaldırdı. Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür etti.
  1. 31.7.2020
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