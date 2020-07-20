Taraftarsız yalnız kaldı

Corona virüsü salgını öncesi lig lideri olan Trabzonspor, 3 ay aradan sonra yaptığı maçlarda çok puan kaybetti. 12 Haziran'da lige geri dönen bordo-mavililer çıktığı 7 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak Başakşehir'in gerisine düştü. Karadeniz temsilcisinin tarafından yoksun oynaması da aksiliklerin devamı niteliğindeydi.