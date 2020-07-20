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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Taraftarsız yalnız kaldı

Taraftarsız yalnız kaldı

Corona virüsü salgını öncesi lig lideri olan , 3 ay aradan sonra yaptığı maçlarda çok puan kaybetti.

Corona virüsü salgını öncesi lig lideri olan , 3 ay aradan sonra yaptığı maçlarda çok puan kaybetti. 12 Haziran'da lige geri dönen bordo-mavililer çıktığı 7 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 'in gerisine düştü. temsilcisinin tarafından yoksun oynaması da aksiliklerin devamı niteliğindeydi.

  1. 20.7.2020
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