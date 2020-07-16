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16 Temmuz 2020, Perşembe
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çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

, 'in 33. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 33'üncü haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 16.07.2020
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