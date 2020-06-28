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28 Haziran 2020, Pazar
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Ekuban'dan kötü haber

Ekuban'dan kötü haber

'da şoku yaşanıyor... yarı final rövanş maçında 'yi kaybeden bordo-mavililer, sol kanata kaydırdığı diğer yıldızını da sakatlığa kurban verdi.

'da şoku yaşanıyor... yarı final rövanş maçında 'yi kaybeden bordo-mavililer, sol kanata kaydırdığı diğer yıldızını da sakatlığa kurban verdi. Salgın sonrası başlayan maçlarda müthiş bir performans sergileyen ve çıktığı ile maçlarında 1 gol atıp, 3 asist yapan Ekuban'a nazar değdi. 26 yaşındaki Ganalı yıldızın maçtan önceki gün yapılan son antrenmanda sakatlandığı kaydedildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Ekuban dün akşamki (cuma günü) antrenmanda sakatlandı. Görünen o ki 1 ila 3 hafta arası aramızda olmayacak. Tabii oyuncunun adale yapısına bağlı. Ekuban güçlü bir oyuncu. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluşun haberine göre; Nwakaeme'den sonra Ekuban'ın da haftaya derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
  1. 28.6.2020
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