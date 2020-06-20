Sosa 35 oldu
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı.
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar da Tangocuya "Yeni yaşın mutlu ve kupalı olsun" mesajları yağdırdı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da Sosa'nın yeni yaşını kutlayanlar arasına katıldı.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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