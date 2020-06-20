Sosa 35 oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sosa 35 oldu

Sosa 35 oldu

Sosa 35 oldu

Trabzonspor'un kaptanı 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı.

Trabzonspor'un kaptanı 35 yaşına bastı. Bordo-mavili ekip sosyal medya hesaplarından Arjantinli yıldızın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar da Tangocuya "Yeni yaşın mutlu ve kupalı olsun" mesajları yağdırdı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera da Sosa'nın yeni yaşını kutlayanlar arasına katıldı.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa 35 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA