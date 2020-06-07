Başkan gençlerle yaylaya çıktı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden başkan Ağaoğlu burada Serkan, Kerem ve aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Ağaoğlu "Muhteşem yemekler yedik, mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzet tattık. Bizim yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz, samimiyetimiz de organik. Bir bir aileyiz. Yan yana ve çok mutluyuz" dedi.
- 7.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan gençlerle yaylaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.