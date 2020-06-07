Başkan gençlerle yaylaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden başkan Ağaoğlu burada Serkan, Kerem ve aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Ağaoğlu "Muhteşem yemekler yedik, mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzet tattık. Bizim yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz, samimiyetimiz de organik. Bir bir aileyiz. Yan yana ve çok mutluyuz" dedi.



