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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Mali tabloda gevşemek yok

Mali tabloda gevşemek yok

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı.

Bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklamıştı. Dört büyük kulüp arasında mali durumu en iyi olan takım olan Fırtına, geçen sezon başlattığı tedbirleri aynen sürdürecek. yine maliyeti uygun+geleceği olan tecrübeli ve genç isimler üzerinde durulacak. Takım bütçesi yine 20 milyon euro civarında olacak.
  1. 16.5.2020
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