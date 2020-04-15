Gallagher bombası
Fırtına, Chelsea ile sözleşmesi bitecek 20 yaşındaki İngiliz ön liberoyu listesine aldı.
Sezon başında yaptığı nokta transferler sayesinde Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, coronavirüs nedeniyle verilen arada yeni takviyeler için çalışıyor.
Stokeon Trent Live sitesinde yer alan habere göre Karadeniz devi, yardımcı antrenör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda Chelsea'nin genç yıldızı Conor Gallagher'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki ön libero geçen sezonun ilk yarısını Charlton Athletic'te tamamladı. Ocak ayında Chelsea'ye geri dönen İngiliz oyuncu, Swansea kulübünde kiralandı.
36 MAÇTA 6 GOL
Gallagher bu sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol ve 9 asist ile oynadı. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 5 Mayıs 2020 yılında sona eriyor. Bilindiği üzere Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen birçok oyuncu transfer etmişti. Bu oyuncuların başında Marko Marin, Jose Bosingwa ve Florent Malouda geliyor.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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