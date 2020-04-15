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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Gallagher bombası

Gallagher bombası

Fırtına, ile sözleşmesi bitecek 20 yaşındaki İngiliz ön liberoyu listesine aldı.

Sezon başında yaptığı nokta transferler sayesinde 'de liderlik koltuğuna oturan , coronavirüs nedeniyle verilen arada yeni takviyeler için çalışıyor.

Stokeon Trent Live sitesinde yer alan habere göre devi, yardımcı antrenör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda 'nin genç yıldızı Conor Gallagher'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki ön libero geçen sezonun ilk yarısını Charlton Athletic'te tamamladı. Ocak ayında Chelsea'ye geri dönen İngiliz oyuncu, Swansea kulübünde kiralandı.

36 MAÇTA 6 GOL

Gallagher bu sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol ve 9 asist ile oynadı. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 5 Mayıs 2020 yılında sona eriyor. Bilindiği üzere Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen birçok oyuncu etmişti. Bu oyuncuların başında Marko Marin, ve geliyor.

  1. 15.4.2020
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