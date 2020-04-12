Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a konuştu: Avrupa'dan iyiyiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’nin doğru adımlarla corona virüsünden çabuk kurtulacağını belirtti. Ağaoğlu “Görüyoruz dünyanın birçok ülkesinde sağlık sistemi çöktü. Biz iyi durumdayız” dedi
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü karantinasında FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk günden beri attığı kararlı şekilde süreci çok iyi yönettiğini belirtti. Başkan Ağaoğlu "Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten çok iyi durumda. Ancak sırf iyi durumdayız diye alınan önlemlere uymamazlık yapmamalıyız. Gerek yatak sayımız, gerekse sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor" ifadelerini kullandı.
AZ HASARLA ATLATIRIZ
Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu dünyadaki örneklere bakınca Türkiye'nin ne kadar doğru adımlar attığını belirtti. Ağaoğlu "Belçika, Hollanda ve ABD gibi ülkeler dahi bu süreçte sağlık anlamında ne kadar geri kaldıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bence süreci az hasarla atlatacağız ancak tekrar etmekte fayda var bunu yapabilmemiz için herkesin bilinçli olması, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyması gerekiyor" diye konuştu.
BAKAN KOCA GÜVEN VERİYOR
Bu sürecin başındaki biri olarak insanlara güven vermesi çok önemliydi. Ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın insanlara güven verdiğini söyleyebilirim. Onun açıklamaları ve yaptığı çalışmalar insanlara umut veriyor. Kurulan ekip bu konuda oldukça bilgili ve alınacak önlemleri gerçekten ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar"
HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK
Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu virüsün her alanda olduğu gibi futbolu da olumsuz etkilediğini belirtti. Ağaoğlu "Önce sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle devletimizn aldığı önlemlere harfiyen uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.
EKMEĞİMİ KENDİM YAPIYORUM
"Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum. Zaten bu aslında bizim için çok eski bir gelenekti yeniden hatırlama fırsatı bulduk"
SADECE SÖRLOTH GİTTİ
"Biz oyuncularımızı TFF'nin erteleme kararının hemen ardından evlerinde izole ettik. Sadece Sörloth ülkesine gitti ve o da dönüşte zaten 14 gün karantinaya alınacak. Herkes kurallara uyarsa bu sürecin daha kısa sürede ve en az hasarla sonuçlanacağını düşünüyorum"
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a konuştu: Avrupa'dan iyiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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