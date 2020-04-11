Trabzonspor'dan bedava transfer!

Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag, 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.