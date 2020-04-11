Trabzonspor'dan bedava transfer! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan bedava transfer!

'dan bedava !

Trabzonspor'dan bedava transfer!

, Guelor Kanga'yı bedaya alabilir. Bordo-mavili takımın geçtiğimiz döneminde de gündemine gelen 29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gabonlu ofansif orta saha devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü , 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu gerçekleşmeyince de bordo-mavililer, Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında ile Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.

  1. 11.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan bedava transfer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA