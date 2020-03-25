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25 Mart 2020, Çarşamba
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Akyazı'nın efendisi

Akyazı'nın efendisi

devi, yeni stadında bugüne kadar çıktığı 57 maçında 33 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 14 kez yenildi. 122 gol atıp 73 gol gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Stadı'na veda eden bordo- mavililer, Kompleksi'ndeki yeni stadına oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de ile oynayan bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. , Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Şenol Güneş Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Bu periyotta 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ
devi, yeni stadyumunda 'un üç büyükleri , F.Bahçe ve Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve ve 2 mağlubiyet yaşadı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.

  1. 25.3.2020
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