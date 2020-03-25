Akyazı'nın efendisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo- mavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına oynadığı üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadelesini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynayan bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Şenol Güneş Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Bu periyotta 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Karadeniz devi, yeni stadyumunda İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, F.Bahçe ve Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve ve 2 mağlubiyet yaşadı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.