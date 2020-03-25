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25 Mart 2020, Çarşamba
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Türkmen çalışıyor

Türkmen çalışıyor

, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada boş durmadı. Evini mini bir spor salonuna çeviren 22 yaşındaki stoper, kendisine verilen antrenman programını evinde uyguladı.

Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada boş durmadı. Evini mini bir spor salonuna çeviren 22 yaşındaki stoper, kendisine verilen antrenman programını evinde uyguladı. Sosyal medya hesabından görüntülerini yayınlayan Türkmen "EvdekalTürkiye. Biz de evdeyiz. Uzmanlarımızı dinleyelim, tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

  1. 25.3.2020
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