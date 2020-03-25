Türkmen çalışıyor

Hüseyin Türkmen, Covid 19 nedeniyle lige verilen arada boş durmadı. Evini mini bir spor salonuna çeviren 22 yaşındaki stoper, kendisine verilen antrenman programını evinde uyguladı. Sosyal medya hesabından görüntülerini yayınlayan Türkmen "EvdekalTürkiye. Biz de evdeyiz. Uzmanlarımızı dinleyelim, tedbir alalım" ifadelerini kullandı.