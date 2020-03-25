''Ligler tescil edilsin''

Bulak, "Çok güzel bir söz var. 'Kul plan yaparken, kader gülermiş.' Koronavirüs salgınının en az bir buçuk iki ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Çeşitli önermeler var. Liglerin bu şekilde tescil edilmesi lazım. Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim, Trabzon şampiyon olsun ama çok sevdiğim Rizespor da küme düşebilir. Rize de benim ikinci memleketimdir. Liglerin tescil edilmesine itiraz edilecektir ama play-off'tan ve 'küme düşme kaldırılsın' fikrinden daha iyi bir düşünce" dedi.