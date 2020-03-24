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24 Mart 2020, Salı
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Manoel iyice güçleniyor

Manoel iyice güçleniyor

Fırtına'nın devre arasında kadrosuna kattığı istediği süreleri alamamıştı. virüs arasında yaptığı çalışmayla takım arkadaşlarının seviyesine gelmeye çalışan Brezilyalı stoper giderek güçleniyor.

Fırtına'nın devre arasında kadrosuna kattığı istediği süreleri alamamıştı. virüs arasında yaptığı çalışmayla takım arkadaşlarının seviyesine gelmeye çalışan Brezilyalı stoper giderek güçleniyor.

  1. 24.3.2020
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